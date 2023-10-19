Європарламент вимагає санкцій проти Сербії у разі її причетності до стрілянини в Косові

Депутати Європейського парламенту в четвер ухвалили резолюцію, в якій заявляють, що уряд Сербії здійснює "вкрай небезпечну політику" щодо частково визнаного Косова і його західних партнерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.

Резолюція, ухвалена підняттям рук, засуджує "огидний і боягузливий терористичний напад на косовських поліцейських, скоєний добре організованими сербськими воєнізованими формуваннями" в селищі Баньска у вересні.

У зв’язку з цим Європарламент закликав Сербію до співпраці й притягнення до відповідальності відповідальних за напад, зокрема шляхом їхньої екстрадиції до Косова.

Також євродепутати засуджують "агресивну військову поведінку" Белграда, яка вказує на його "дуже небезпечну, але послідовну політику щодо Косова та його західних партнерів", зазначають у Європарламенті.

Там закликали Європейську комісію заморозити фінансування Сербії в межах Інструменту передвступної допомоги, "якщо розслідування встановить пряму причетність сербської держави до нападів 24 вересня".

У такому разі Європарламент також закликає Раду ЄС ухвалити цільові обмежувальні заходи проти Сербії, зокрема заморожування активів та заборону на поїздки, проти "дестабілізуючих суб'єктів на півночі Косова і лідерів великих організованих злочинних мереж".

Водночас у резолюції міститься заклик до Сербії та Косова "активно працювати над мирним вирішенням суперечок за допомогою діалогу за сприяння ЄС".

Нагадаємо, 24 вересня близько 30 сербських бойовиків вбили офіцера косовської поліції, а потім встановили барикади на півночі Косова, після чого розпочали багатогодинну стрілянину з косовською поліцією. Троє бойовиків були вбиті.

Цей інцидент призвів до різкого зростання напруженості в регіоні.

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