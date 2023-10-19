Европарламент требует санкций против Сербии в случае ее причастности к стрельбе в Косове

Депутаты Европейского парламента в четверг приняли резолюцию, в которой заявляют, что правительство Сербии осуществляет "крайне опасную политику" в отношении частично признанного Косова и его западных партнеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.

Резолюция, принятая поднятием рук, осуждает "отвратительное и трусливое террористическое нападение на косовских полицейских, совершенное хорошо организованными сербскими военизированными формированиями" в поселке Баньска в сентябре.

В связи с этим Европарламент призвал Сербию к сотрудничеству и привлечению к ответственности ответственных за нападение, в частности, путем их экстрадиции в Косово.

Также евродепутаты осуждают "агрессивное военное поведение" Белграда, которое указывает на его "очень опасную, но последовательную политику в отношении Косова и его западных партнеров", отмечают в Европарламенте.

Там призвали Европейскую комиссию заморозить финансирование Сербии в рамках Инструмента предвступительной помощи, "если расследование установит прямую причастность сербского государства к нападениям 24 сентября".

В таком случае Европарламент также призывает Совет ЕС принять целевые ограничительные меры против Сербии, в частности замораживание активов и запрет на поездки, против "дестабилизирующих субъектов на севере Косова и лидеров крупных организованных преступных сетей".

В то же время в резолюции содержится призыв к Сербии и Косову "активно работать над мирным разрешением споров посредством диалога при содействии ЕС".

Напомним, 24 сентября около 30 сербских боевиков убили офицера косовской полиции, а затем установили баррикады на севере Косова, после чего начали многочасовую стрельбу с косовской полицией. Трое боевиков были убиты.

Этот инцидент привел к резкому росту напряженности в регионе.

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