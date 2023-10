У Нідерландах чоловіка засудили за антисемітську проєкцію на будинку Анни Франк

Суд в Амстердамі засудив 42-річного Роберта В. до двох місяців тюремного ув'язнення за проєкцію антисемітського тексту на будинок єврейської дівчинки Анни Франк, знаменитої завдяки її щоденнику часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Проєкція містила текст англійською та нідерландською мовами: "Анна Франк, винахідниця кулькової ручки". У такий спосіб В. припустив, що вона сама не написала свій щоденник.

На початку жовтня Державна прокуратура Нідерландів зажадала шестимісячного тюремного ув'язнення для нього і п'ятирічної заборони на в'їзд до міста Амстердам.

Амстердамський суд заявив, що "проєкцію можна розглядати як форму заперечення Голокосту, враховуючи велике символічне значення щоденника Анни Франк для вшанування пам'яті про переслідування євреїв". Суд вважає дуже ймовірним, що В. приїхав з Польщі до Амстердама, щоб здійснити цей план.

Під час засідання на початку жовтня суд постановив, що В. може очікувати вироку на свободі. Раніше він перебував у попередньому ув'язненні протягом 90 днів. Це означає, що він більше не повинен відбувати покарання.

Окрім проєкції, В. також підозрювався у створенні та поширенні відеозапису цього проєктування. Він нібито зробив це за допомогою дрона і поширив його в інтернеті через сервіс обміну повідомленнями Telegram. Відео містило дискримінаційні та антисемітські тексти в адаптації пісні Everybody Wants to Rule the World британського гурту Tears for Fears.

Суд не зміг встановити, що відео розмістив В., і виправдав його. Однак, за словами судді, є "вагомі підстави" вважати, що підозрюваний "брав участь у створенні відео".

Текст проєкції пов'язаний з міфом про так звані пасажі кулькових ручок. У 1980-х роках у щоденнику Анни Франк були знайдені відірвані аркуші паперу, написані кульковою ручкою. Праві екстремісти вбачають у цьому доказ того, що щоденник є фальшивкою, адже кулькова ручка з'явилася в Нідерландах лише після Другої світової війни.

Аркуші, написані кульковою ручкою, найімовірніше, були випадково залишені в щоденнику дослідником у 1960-х роках. Аркуші не применшують автентичності щоденника, як раніше показали дослідники.

Під час судового засідання на початку жовтня В. заперечував, що проєктував тексти, а також заявив, що не несе відповідальності за відео. Він заявив, що зупинився в готелі в Амстердамі і був у місті на дні народження своєї нареченої. Він сказав, що не знає, де розташований будинок Анни Франк.

У липні В. був заарештований в аеропорту Франкфурта і екстрадований до Нідерландів. Раніше його вже заарештовували в Польщі, але він хотів виїхати до Канади, незважаючи на заборону на виїзд. Однак німецька поліція зупинила його.

У Польщі досі триває кримінальна справа проти В. за пропаганду фашизму і сіяння ненависті. Наприклад, він стояв з плакатом з ненависницькими текстами біля всесвітньо відомих воріт концтабору Аушвіц. Проти нього також є справа в Сан-Дієго. За даними прокуратури, він відігравав активну роль у правоекстремістських колах США.

