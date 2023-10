В Нидерландах мужчину осудили за антисемитскую проекцию на доме Анны Франк

Суд в Амстердаме приговорил 42-летнего Роберта В. к двум месяцам тюремного заключения за проекцию антисемитского текста на дом еврейской девочки Анны Франк, знаменитой благодаря ее дневнику времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Проекция содержала текст на английском и нидерландском языках: "Анна Франк, изобретательница шариковой ручки", которым В. предположил, что она сама не написала свой дневник. В начале октября

Государственная прокуратура Нидерландов потребовала шестимесячного тюремного заключения для него и пятилетнего запрета на въезд в город Амстердам.

Амстердамский суд заявил, что "проекцию можно рассматривать как форму отрицания Холокоста, учитывая большое символическое значение дневника Анны Франк для почтения памяти о преследовании евреев". Суд считает очень вероятным, что В. приехал из Польши в Амстердам, чтобы осуществить этот план.

Во время заседания в начале октября суд постановил, что В. может ожидать приговора на свободе. Ранее он находился в предварительном заключении в течение 90 дней. Это означает, что он больше не должен отбывать наказание.

Кроме проецирования, В. также подозревался в создании и распространении видеозаписи этого проецирования. Он якобы сделал это с помощью дрона и распространил его в интернете через сервис обмена сообщениями Telegram. Видео содержало дискриминационные и антисемитские тексты в адаптации песни Everybody Wants to Rule the World британской группы Tears for Fears.

Суд не смог установить, что видео разместил В., и оправдал его. Однако, по словам судьи, есть "веские основания" считать, что подозреваемый "участвовал в создании видео".

Текст проекции связан с мифом о так называемых пассажах шариковых ручек. В 1980-х годах в дневнике Анны Франк были найдены оторванные листы бумаги, написанные шариковой ручкой. Правые экстремисты видят в этом доказательство того, что дневник является фальшивкой, ведь шариковая ручка появилась в Нидерландах только после Второй мировой войны.

Листы, написанные шариковой ручкой, скорее всего, были случайно оставлены в дневнике исследователем в 1960-х годах. Листы не умаляют подлинности дневника, как ранее показали исследователи.

Во время судебного заседания в начале октября В. отрицал, что проецировал тексты, а также заявил, что не несет ответственности за видео. Он заявил, что остановился в отеле в Амстердаме и был в городе на дне рождения своей невесты. Он сказал, что не знает, где находится дом Анны Франк.

В июле В. был арестован в аэропорту Франкфурта и экстрадирован в Нидерланды. Ранее его уже арестовывали в Польше, но он хотел выехать в Канаду, несмотря на запрет на выезд. Однако немецкая полиция остановила его.

В Польше до сих пор продолжается уголовное дело против В. за пропаганду фашизма и сеяние ненависти. Например, он стоял с плакатом с ненавистническими текстами у всемирно известных ворот концлагеря Аушвиц. Против него также есть дело в Сан-Диего. По данным прокуратуры, он играл активную роль в правоэкстремистских кругах США.

Напомним, в прошлом году националистическая популистская партия "Шведские демократы" отстранила свою руководительницу по вопросам телевизионных программ из-за комментариев, которые унизили достоинство еврейской девочки Анны Франк.