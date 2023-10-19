Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер переконаний, що перемога Києва у війні проти Росії станеться після звільнення всіх захоплених окупантами територій, включаючи Крим.

Про це німецький дипломат заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я щойно сказав: Я тут, щоб допомогти вам виграти цю війну. І в кінці цієї війни Україна повинна перемогти. Це – наша мета. Для цього ми працюємо тут і підтримуємо вас", – зазначив Єгер.

На питання, що означає перемога, дипломат відповів: "Якщо говорити простими словами, повне відновлення територіальної цілісності України".

На уточнювальне запитання, чи включає це звільнення окупованого Криму, Єгер зазначив: "Звичайно. Крим – це невіддільна частина України".

Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляла, що вірить у перемогу України попри те, що у РФ більше ресурсів.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що в німецькому суспільстві попри економічні труднощі не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.

Дивіться інтерв'ю посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера "ЄвроПравді": Від Taurus до членства в НАТО: головні запитання до Німеччини.