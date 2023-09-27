Прем'єрка Естонії вірить у перемогу України попри ресурси РФ

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас очікує на тривалу війну РФ проти України, але вірить, що зрештою Київ здобуде в ній перемогу.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила на 17-й Балтійській конференції з оборони, повідомляє ERR.

За її словами, стратегія президента РФ Владіміра Путіна ґрунтується на припущенні, що Україна і трансатлантична спільнота в ширшому сенсі втомляться, оскільки у Росії вистачає ресурсів, людей, зброї радянських часів і пропаганди для продовження війни.

"Але за кожною маленькою перемогою українців слідує наступна. Я вірю в їхню кінцеву перемогу. Однак вони не можуть домогтися цього самотужки, їм потрібна наша підтримка протягом усього часу, поки триває війна", – зазначила Каллас.

При цьому прем'єрка назвала порожніми словами погрози РФ у відповідь на надання Україні військової допомоги. Тож, вважає вона, будь-яка затримка з надання допомоги призведе до більшої ціни війни для України та вільного світу, а будь-яка нерішучість роздмухує імперські амбіції Путіна.

Каллас також закликала збільшити обсяги і прискорити темпи оборонного виробництва, щоб відповідати новій реальності, оскільки наявні в Європі резерви не відповідають потребам воєнного часу.

"Перемога означає встановлення справедливого і міцного миру. В основі його мають лежати територіальна цілісність і притягнення агресора до відповідальності, включно з відповідальністю за злочин агресії. Це єдиний спосіб забезпечити мир і безпеку в Європі. У цій боротьбі срібна медаль не може вважатися достатнім досягненням", – резюмувала вона.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що в німецькому суспільстві попри економічні труднощі не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.

Перед цим глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що не думає, що відхід Путіна здатний перетворити Росію на нормальну миролюбну демократію.