Посол Германии: Победа Украины в войне – это освобождение всех территорий, включая Крым

Посол Германии в Украине Мартин Йегер убежден, что победа Киева в войне против России произойдет после освобождения всех захваченных оккупантами территорий, включая Крым.

Об этом немецкий дипломат заявил в интервью "Европейской правде".

"Я только что сказал: Я здесь, чтобы помочь вам выиграть эту войну. И в конце этой войны Украина должна победить. Это – наша цель. Для этого мы работаем здесь и поддерживаем вас", – отметил Йегер.

На вопрос, что означает победа, дипломат ответил: "Если говорить простыми словами, полное восстановление территориальной целостности Украины".

На уточняющий вопрос, включает ли это освобождение оккупированного Крыма, Йегер отметил: "Конечно. Крым – это неотъемлемая часть Украины".

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что верит в победу Украины, несмотря на то, что у РФ больше ресурсов.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что в немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не чувствуется внутренней усталости от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.

Смотрите интервью посла Германии в Украине Мартина Йегера "ЕвроПравде": От Taurus до членства в НАТО: главные вопросы к Германии.