У Польщі поліція затримала злодія, який прикидався манекеном
Четвер, 19 жовтня 2023, 18:02
У польській столиці Варшаві поліція затримала чоловіка, який хотів пограбувати торговий центр після його закриття і спробував прикинутись манекеном, потрапивши на камери відеоспостереження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу варшавської поліції.
"22-річний хлопець з сумкою в руці застиг нерухомо, прикинувшись манекеном перед вітриною магазину. Таким чином він хотів уникнути потрапляння в об'єктиви камер", – зазначили в поліції.
За даними поліції, чоловік після закриття торгового центру пограбував "острівець" з ювелірними виробами.
Наступного дня після закриття ТЦ він наївся у ресторані, а потім прослизнув під ролети на вході до магазину, щоб обміняти свій одяг на новий. Після цього він повернувся до ресторану, щоб знову поїсти.
Однак врешті-решт його помітили охоронці, які викликали поліцію.
За даними поліції, чоловіка також звинувачують у крадіжці з іншого торгового центру, де він забрав гроші з каси і намагався викрасти інші речі після закриття магазину.
Підозрюваному може загрожувати 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у серпні в австрійському місті Грац поліція розслідувала інцидент, який журналісти назвали "найбезглуздішим пограбуванням року".