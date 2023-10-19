В Польше полиция задержала вора, который притворялся манекеном

В польской столице Варшаве полиция задержала мужчину, который хотел ограбить торговый центр после его закрытия и попытался притвориться манекеном, попав на камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу варшавской полиции.

"22-летний парень с сумкой в руке застыл неподвижно, притворившись манекеном перед витриной магазина. Таким образом он хотел избежать попадания в объективы камер", – отметили в полиции.

Полиция Варшавы

По данным полиции, мужчина после закрытия торгового центра ограбил "островок" с ювелирными изделиями.

В другой день после закрытия ТЦ он наелся в ресторане, а затем проскользнул под ролеты на входе в магазин, чтобы заменить свою одежду на новую. После этого он вернулся в ресторан, чтобы снова поесть.

Однако в конце концов его заметили охранники, которые вызвали полицию.

По данным полиции, мужчину также обвиняют в краже из другого торгового центра, где он забрал деньги из кассы и пытался похитить другие вещи после закрытия магазина.

Подозреваемому может грозить 10 лет лишения свободы за эти преступления.

Напомним, в августе в австрийском городе Грац полиция расследовала инцидент, который журналисты назвали "самым нелепым ограблением года".