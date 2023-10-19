Суд Норвегії розгляне скаргу терориста Брейвіка на умови ув’язнення в січні

Суд норвезької столиці Осло в четвер повідомив, що взяв до розгляду скаргу 44-річного правого екстреміста Андерса Брейвіка, який у 2011 році влаштував найсмертоносніший теракт в історії країни, вбивши 77 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше цього року стало відомо, що Брейвік удруге подасть до суду на Норвегію через умови утримання у в’язниці, стверджуючи, що його ізоляція є порушенням Європейської конвенції з прав людини.

Суд Осло призначив розгляд скарги терориста на 8-12 січня.

"Питання умов його утримання у в'язниці востаннє розглядали кілька років тому. І все ж він все ще перебуває в ізоляції, і що більше часу проходить, то більше порушується Конвенція", – сказав AFP адвокат Брейвіка Ойстейн Сторрвік.

У 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоя і застрелив там 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік має право подати заяву про звільнення через рік після кожної відмови. Востаннє, у лютому 2022 року, норвезький суд відхилив клопотання терориста про дострокове звільнення.

Наразі терорист відбуває покарання у в'язниці Рінгеріке на березі озера Тіріфьорден, де розташований острів Утоя.