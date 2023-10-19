Суд Норвегии рассмотрит жалобу террориста Брейвика на условия заключения в январе

Суд норвежской столицы Осло в четверг сообщил, что принял к рассмотрению жалобу 44-летнего правого экстремиста Андерса Брейвика, который в 2011 году устроил самый смертоносный теракт в истории страны, убив 77 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ранее в этом году стало известно, что Брейвик во второй раз подаст в суд на Норвегию из-за условий содержания в тюрьме, утверждая, что его изоляция является нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Суд Осло назначил рассмотрение жалобы террориста на 8-12 января.

"Вопрос условий его содержания в тюрьме в последний раз рассматривался несколько лет назад. И все же он все еще находится в изоляции, и чем больше времени проходит, тем больше нарушается Конвенция", – сказал AFP адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик.

В 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утоя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик имеет право подать заявление об освобождении через год после каждого отказа. Последний раз, в феврале 2022 года, норвежский суд отклонил ходатайство террориста о досрочном освобождении.

Сейчас террорист отбывает наказание в тюрьме Рингерике на берегу озера Тирифьорден, где расположен остров Утоя.