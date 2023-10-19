Лукашенко звільнив посла в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко в четвер звільнив білоруського посла в Україні Ігоря Сокола.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка, пише "Європейська правда".

Указ про звільнення посла Білорусі в Україні самопроголошений білоруський президент підписав у четвер – разом із указом про звільнення посла в Естонії В'ячеслава Качанова.

Причини кадрового рішення не розкриваються.

Ігор Сокол очолював посольство Білорусі в Україні з червня 2016 року. Він разом із дипломатами виїхав з України в березні 2022-го, після початку повномасштабної агресії Росії.

Нагадаємо, що тоді на прикордонному переході Могилів-Подільський український прикордонник спробував вручити білоруському послу "30 срібняків" для тодішнього голови білоруського Державного прикордоннного комітету Білорусі Анатолія Лаппо.

Білорусь, однак, не закрила посольство в Україні, а Сокол увесь цей час керував ним із Мінська, розповідав "ЄвроПравді" нині звільнений посол України в Білорусі Ігор Кизим.