Лукашенко уволил посла в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг уволил белорусского посла в Украине Игоря Сокола.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, пишет "Европейская правда".

Указ об увольнении посла Беларуси в Украине самопровозглашенный белорусский президент подписал в четверг – вместе с указом об увольнении посла в Эстонии Вячеслава Качанова.

Причины кадрового решения не раскрываются.

Игорь Сокол возглавлял посольство Беларуси в Украине с июня 2016 года. Он вместе с дипломатами уехал из Украины в марте 2022-го, после начала полномасштабной агрессии России.

Напомним, что тогда на пограничном переходе Могилев-Подольский украинский пограничник попытался вручить белорусскому послу "30 сребреников" для тогдашнего главы белорусского Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо.

Беларусь, однако, не закрыла посольство в Украине, а Сокол все это время руководил им из Минска, рассказывал "ЕвроПравде" ныне уволенный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.