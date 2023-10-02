Владу Вірменії закликали вийти з ОДКБ і подати заявку на членство в ЄС

Декілька громадських та політичних сил закликали владу Вірменії негайно розпочати процес виходу з пов’язаних з Росією організацій та подати заявку на членство в Євросоюзі.

Заяву про це, як пише "Європейська правда", вони ухвалили напередодні під час Форуму незалежності, повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Автори заяви засудили "загрози з боку Росії та Азербайджану незалежності та територіальної цілісності Вірменії" та закликали вірменську владу вийти з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Співдружності незалежних держав (СНД).

"У наші дні антивірменська позиція і політика, яку проводить російська влада, жертвами яких став вірменський народ Арцаха (Нагірного Карабаху. – Ред.), не тільки погані, а й ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією та Росією в останні роки, роблячи її практично непереборною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї чинної договірно-правової бази між Республікою Вірменія та Російською Федерацією", – йдеться у зверненні.

Автори заяви розглядають "насильницьку депатріацію арцахських вірмен за допомогою голоду та військової агресії" у тій самій логіці, що й "російську агресію та геноцид проти народу України".

Організації та окремі діячі, вітаючи готовність влади Вірменії ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, закликають їх зробити це без жодних застережень.

Вони також закликали владу Вірменії вийти з ОДКБ, ЄАЕС, СНД, які фактично очолює Росія, розірвавши всі військові та економічні угоди з РФ та заборонити мовлення російських державних телеканалів і телеканалів, пов'язаних з державою.

Заява також закликає звернутися до Європейського Союзу з проханням про повноправне членство, підписати двосторонні угоди про стратегічне партнерство з країнами-членами ЄС, США, Канадою, Індією та іншими демократичними країнами Об'єднаного Заходу, а також ініціювати кроки з поглиблення двостороннього та багатостороннього військового та військово-технічного співробітництва з країнами Заходу та євроатлантичними державами.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".

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