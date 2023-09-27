Захарова бідкається, що США і ЄС "змушують" Вірменію вийти з ОДКБ

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Вашингтон і Брюссель впливають на Єреван, щоб вірменська влада ухвалила рішення про вихід із Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це Захарова заявила на брифінгу, її цитує російське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"За інформацією, що надходить, Вашингтон і Брюссель переконують керівництво Вірменії вийти з ОДКБ, форсувати співпрацю з НАТО, переорієнтувати військово-технічне співробітництво та підписати мирний договір з Азербайджаном без урахування прав і безпеки карабаських вірмен", – заявила Захарова.

За її словами, у Москві бачать, "з якою деструктивною фанатичністю американці обробляють Єреван". Такою "обробкою", за її словами, під час нещодавніх візитів займалися глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер і заступниця держсекретаря Юрі Кім.

Захарова сказала, що західні країни в гонитві за цими цілями забули про цінності і права людини.

Останнім часом відносини між Вірменією та ОДКБ, яку контролює Росія, суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році ОДКБ так і не надала жодної практичної допомоги Єревану.

На початку цього року Міноборони Вірменії повідомило ОДКБ, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання організації. Потім Вірменія відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря ОДКБ.

У травні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що вихід Вірменії з ОДКБ не знятий з порядку денного.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення контролю над Нагірним Карабахом Пашинян назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна.



