Кулеба: Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у Сполучених Штатах щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка США не похитнулася.

Про це Кулеба сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Питання в тому, чи є те, що відбулося в Конгресі США минулими вихідними, випадком, чи системою. Я думаю, це був випадок. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами Конгресу, республіканцями й демократами", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що на тлі потенційного шатдауну в Сполучених Штатах "рішення було ухвалено в тому вигляді, в якому воно було".

"Але ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб воно не повторилося за жодних обставин. Тому ми не вважаємо, що підтримка США похитнулася", – сказав міністр.

Як наголосив глава МЗС, Сполучені Штати розуміють, що "на карту в Україні поставлено набагато більше, ніж просто Україна – йдеться про стабільність та передбачуваність світу".

"І тому я вірю, що ми зможемо знайти необхідні рішення", – переконаний глава МЗС.

Цими вихідними у США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.