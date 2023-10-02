Кулеба: Мы не считаем, что поддержка США пошатнулась

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на отсутствие решения в Соединенных Штатах по помощи Украине на фоне возможного шатдауна поддержка США не пошатнулась.

Об этом Кулеба сказал во время общения с журналистами в Киеве в понедельник перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Вопрос в том, является ли то, что произошло в Конгрессе США в минувшие выходные, случаем или системой. Я думаю, это был случай. У нас очень глубокая дискуссия с обеими частями Конгресса, республиканцами и демократами", – сказал Кулеба.

Он отметил, что на фоне потенциального шатдауна в Соединенных Штатах "решение было принято в том виде, в котором оно было".

"Но мы сейчас работаем с обеими сторонами Конгресса, чтобы оно не повторилось ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы не считаем, что поддержка США пошатнулась", – сказал министр.

Как подчеркнул глава МИД, Соединенные Штаты понимают, что "на карту в Украине поставлено гораздо больше, чем просто Украина – речь идет о стабильности и предсказуемости мира".

"И поэтому я верю, что мы сможем найти необходимые решения", – убежден глава МИД.

В эти выходные в США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.