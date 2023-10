Косово заявляет, что Белград готовил аннексию северных районов, где преобладают этнические сербы

В частично признанном Косове заявили, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступил косовский премьер Альбин Курти.

Курти заявил, что Приштина получила документальные подтверждения того, что действия вооруженной группы на севере Косова на прошлой неделе были частью более широкого плана Сербии по взятию под контроль северных муниципалитетов.

Based on confiscated documentation, @Kosovo_Police have confirmed that the terrorist attack was part of a larger plan to annex the north of Kosova via a coordinated attack on 37 distinct positions. Establishing a corridor to Serbia would follow, to enable supply of arms & troops.