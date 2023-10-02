В парламенте Грузии готовят закон о "запрете палаток", оппозиция назвала его "российским"

В парламенте Грузии 2 октября представят законопроект о "запрете палаток", который в оппозиции уже назвали очередным "российским законом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

Партия власти Грузии планирует ужесточить законодательство по возведению временных конструкций во время собраний и демонстраций и внедрить новые запреты.

Поправки должны войти в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым участникам собраний и манифестаций запретят возводить временные конструкции, если их размещение:

- создает угрозу участникам собрания или демонстрации либо другим лицам;

- мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность;

- создает препятствия нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций;

- не связано с проведением собрания или манифестации.

Нарушение новых запретительных норм повлечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари (почти 7 тысяч гривен) или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток.

А если нарушитель является еще и организатором, то конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари (почти 70 тысяч гривен) или административное лишение свободы на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основанием для поправок в закон "О собраниях и манифестациях" является заявление Службы государственной безопасности от 18 сентября, согласно которому определенная группа лиц, которая действует на территории Грузии и за ее пределами, "планирует дестабилизировать обстановку в Грузии в октябре-декабре 2023 года".

В заявлении отмечается, что указанные лица планируют, в частности, разбить палаточный городок, возвести баррикады возле центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занять и баррикадировать здания государственных органов. По информации службы, на территории палаточного городка якобы планируют взорвать взрывное устройство.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты от "Грузинской мечты". Они требуют скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта, "учитывая необходимость эффективного и своевременного реагирования" на угрозы, указанные в заявлении Службы безопасности.

В оппозиции уже назвали инициативу "очередным российским законом".

"Эта инициатива аналогична нормативным актам, действующим в автократических и диктаторских режимах, и направлена, с одной стороны, на ограничение права на собрания и манифестации, гарантированного конституцией, а с другой – на запугивание граждан, которые, возможно, захотят прибегнуть к формам протеста, требующим различных конструкций или методов использования (например, сцена, генератор, палатка и т.д.)", – говорится в заявлении оппозиционных сил "Дроа!" и "Гирчи – больше свободы".

Напомним, 18 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила, что в октябре-декабре некая группа лиц планирует устроить дестабилизацию и беспорядки по "украинскому сценарию", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

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