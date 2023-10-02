Зеленський сподівається на "результативне" головування Іспанії щодо вступу до ЄС

Президент Володимир Зеленський у понеділок повідомив про телефонну розмову з головою уряду Іспанії Педро Санчесом.

Про це Зеленський розповів у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови голова держави подякував іспанському народові та уряду за "принципову політичну й оборонну підтримку України", а також обговорив із іспанським колегою продовження співпраці.

Лідери України й Іспанії також обговорили "майбутні міжнародні події та актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного".

"Сподіваюся, що головування Іспанії в Раді Європейського Союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, звіт про розширення від Європейської комісії очікують наприкінці жовтня. У ньому ЄК дасть свою оцінку тому, чи виконала Україна сім рекомендацій, які отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС в червні минулого року.

Від їхнього виконання залежить, чи захочуть лідери держав Євросоюзу почати переговори про вступ із Україною на саміті в грудні.

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

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