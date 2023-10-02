Зеленский надеется на "результативное" председательство Испании по вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский в понедельник сообщил о телефонном разговоре с главой правительства Испании Педро Санчесом.

Об этом Зеленский рассказал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Во время разговора глава государства поблагодарил испанский народ и правительство за "принципиальную политическую и оборонную поддержку Украины", а также обсудил с испанским коллегой продолжение сотрудничества.

Лидеры Украины и Испании также обсудили "будущие международные события и актуальные вопросы безопасности общей европейской повестки дня".

"Надеюсь, что председательство Испании в Совете Европейского Союза станет результативным в вопросе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", – сказал Зеленский.

Напомним, отчет о расширении от Европейской комиссии ожидают в конце октября. В нем ЕК даст свою оценку тому, выполнила ли Украина семь рекомендаций, которые получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС в июне прошлого года.

От их выполнения зависит, захотят ли лидеры государств Евросоюза начать переговоры о вступлении с Украиной на саммите в декабре.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

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