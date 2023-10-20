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ЗМІ дізналися нові деталі фінансування для України та Ізраїлю, про яке Байден проситиме Конгрес

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 07:55

Президент США Джо Байден проситиме Конгрес США про додаткові 100 млрд фінансування, у якому для України будуть передбачені 60 млрд.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Із 60 млрд доларів, які Байден просить виділити для підтримки України, половину витратять на заміщення і оновлення американських запасів зброї.

Для Ізраїлю передбачено 14 млрд доларів (раніше джерела казали про 10 млрд). Це також 10 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 14 млрд – на безпеку американського кордону, і ще 7 млрд – "для Тихоокеанського регіону". 

Байден планує подати цей бюджетний запит у п'ятницю 20 жовтня. 

Як відомо, кілька годин тому Байден виступив зі спеціальним зверненням до американців, у якому пояснював, чому підтримка України та Ізраїлю важлива для національної безпеки США.

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