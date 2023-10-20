СМИ узнали новые детали пакета для Украины и Израиля, о котором Байден попросит Конгресс

Президент США Джо Байден будет просить Конгресс США о дополнительных 100 млрд долларов финансирования, в котором для Украины будут предусмотрены 60 млрд.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Из 60 млрд долларов, которые Байден просит выделить для поддержки Украины, половину потратят на замещение и обновление американских запасов оружия.

Для Израиля предусмотрено 14 млрд долларов (ранее источники говорили о 10 млрд). Это также 10 млрд долларов на гуманитарную помощь, 14 млрд – на безопасность американской границы, и еще 7 млрд – "для Тихоокеанского региона".

Байден планирует подать этот бюджетный запрос в пятницу 20 октября.

Как известно, несколько часов назад Байден выступил со специальным обращением к американцам, в котором объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.