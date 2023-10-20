ЗМІ: США повернуть Ізраїлю дві системи "Залізний купол"

Міністерство оборони США планує відправити дві раніше придбані в Ізраїлю системи протиракетної оборони "Залізний купол" назад, щоб той міг захиститися від ракет.

Як пише "Європейська правда", про це заявили неназвані американський посадовець та помічник конгресмена Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

За їхніми словами, на брифінгу в середу Пентагон повідомив членам Конгресу що системи "Залізний купол" планують повернути назад Ізраїлю в аренду, тоді як США залишаються їхніми власниками.

Як заявив помічник конгресмена, передача систем Ізраїлю може відбутися протягом декількох днів. Пентагон розглядав і випробовував їх як спосіб захисту території острова Гуам від китайських ракет.

Також Reuters повідомив, що президент США Джо Байден проситиме Конгрес про додаткові 100 млрд фінансування, у якому для України будуть передбачені 60 млрд, а для Ізраїлю – 14 млрд доларів.

Раніше ЗМІ заявляли, що Ізраїль попросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги.

Як відомо, кілька годин тому Байден виступив зі спеціальним зверненням до американців, у якому пояснював, чому підтримка України та Ізраїлю важлива для національної безпеки США.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".