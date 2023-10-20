СМИ: США вернут Израилю две системы "Железный купол"

Министерство обороны США планирует отправить две ранее приобретенные у Израиля системы противоракетной обороны "Железный купол" обратно, чтобы тот мог защититься от ракет.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили неназванные американский чиновник и помощник конгрессмена Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

По их словам, на брифинге в среду Пентагон сообщил членам Конгресса что системы "Железный купол" планируют вернуть обратно Израилю в аренду, тогда как США остаются их владельцами.

Как заявил помощник конгрессмена, передача систем Израилю может произойти в течение нескольких дней. Пентагон рассматривал и испытывал их как способ защиты территории острова Гуам от китайских ракет.

Также Reuters сообщил, что президент США Джо Байден будет просить Конгресс о дополнительных 100 млрд финансирования, в котором для Украины будут предусмотрены 60 млрд, а для Израиля – 14 млрд долларов.

Ранее СМИ заявляли, что Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.

Как известно, несколько часов назад Байден выступил со специальным обращением к американцам, в котором объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.

Напомним, 10 октября стало известно, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в частности боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".