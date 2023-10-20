Німеччина виділить 50 млн євро на гумдопомогу цивільним в Газі
Німеччина планує виділити додаткові 50 мільйонів євро на допомогу цивільному населенню в секторі Гази.
Про це оголосила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Німеччина також готується відправити медичні бригади в сектор Гази.
Бербок оголосила про ці плани під час візиту до Йорданії, яка стала її першою зупинкою у турне країнами Близького Сходу.
Після цього глава німецького МЗС вирушить до Ізраїлю, а звідти – до Лівану.
За словами Бербок, мета її поїздки – висловити "непохитну солідарність" з Ізраїлем і допомогти забезпечити палестинцям безпечний доступ до допомоги.
"Наше послання чітке – ми не залишимо невинних палестинських матерів, батьків і дітей", – сказала вона.
Бербок також підтвердила підтримку Ізраїлю, заявивши, що країна має "право захищатися від терору ХАМАС", і звинуватила радикальних ісламістських бойовиків у використанні полонених як "живих щитів" у війні.
Раніше ЄС оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектору Гази постачатимуть гуманітарну допомогу на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту, а також потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.
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