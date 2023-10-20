Германия выделит 50 млн евро на гумпомощь гражданским в Газе

Германия планирует выделить дополнительные 50 миллионов евро на помощь гражданскому населению в секторе Газа.

Об этом объявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Германия также готовится отправить медицинские бригады в сектор Газа.

Бербок объявила об этих планах во время визита в Иорданию, которая стала ее первой остановкой в турне по странам Ближнего Востока.

После этого глава немецкого МИД отправится в Израиль, а оттуда – в Ливан.

По словам Бербок, цель ее поездки – выразить "непоколебимую солидарность" с Израилем и помочь обеспечить палестинцам безопасный доступ к помощи.

"Наше послание четкое – мы не оставим невинных палестинских матерей, отцов и детей", – сказала она.

Бербок также подтвердила поддержку Израиля, заявив, что страна имеет "право защищаться от террора ХАМАС", и обвинила радикальных исламистских боевиков в использовании пленных в качестве "живых щитов" в войне.

Ранее ЕС объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газы будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, а также утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газы до 75 миллионов евро.

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