Зеленський розповів Шольцу про провальний наступ РФ під Авдіївкою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це український президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Наші домовленості в Гранаді успішно реалізуються. Я особливо вдячний за останній великий пакет військової допомоги, який включає системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них", – зазначив Зеленський.

Український президент також розповів главі уряду Німеччини про поточну ситуацію на фронті в Україні, зокрема, про невдалі спроби Росії наступати в районі Авдіївки Донецької області та про катастрофічні втрати російських окупантів.

Зеленський і Шольц також обговорили ситуацію на Близькому Сході, наступний раунд переговорів щодо "формули миру" на Мальті, а також Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Німеччині в листопаді.

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої також говорили про ситуацію на фронті в Україні.

Німецький уряд у п’ятницю прозвітував про відправлення в Україну чергової партії військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли зенітні самохідні установки Gepard, безпілотники й ваговози.

Міністерство оборони Німеччини раніше оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи IRIS-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.