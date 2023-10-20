Зеленский рассказал Шольцу о провальном наступлении РФ под Авдеевкой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом украинский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Наши договоренности в Гранаде успешно реализуются. Я особенно благодарен за последний большой пакет военной помощи, который включает системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним", – отметил Зеленский.

Украинский президент также рассказал главе правительства Германии о текущей ситуации на фронте в Украине, в частности, о неудачных попытках России наступать в районе Авдеевки

Донецкой области и о катастрофических потерях российских оккупантов.

Зеленский и Шольц также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, следующий раунд переговоров по"формуле мира" на Мальте, а также Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Германии в ноябре.

Накануне Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого также обсуждалась ситуация на фронте в Украине.

Немецкое правительство в пятницу отчиталось об отправке в Украину очередной партии военной помощи, в которую, в частности, вошли зенитные самоходные установки Gepard, беспилотники и грузовики.

Министерство обороны Германии ранее объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы IRIS-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.