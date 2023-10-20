ЄС знову відклав запуск системи оплати безвізових в'їздів ETIAS, яка мала запрацювати ще з 2020 року

Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила чергове відтермінування запуску системи ETIAS, відповідно до якої подорожувальники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у висновках дводенного засідання Ради ЄС із внутрішніх справ і юстиції, що тривало 19-20 жовтня.

За підсумками засідання міністри країн ЄС схвалили новий графік набуття чинності низки інформаційних систем ЄС, які використовуються "для боротьби зі злочинністю, контролю кордонів та управління міграційними потоками".

"Нова дорожня карта впровадження нової ІТ-архітектури передбачає, що система Entry/Exit (електронна база, яка має замінити ручне проставлення штампів у закордонних паспортах. – Ред.) буде готова до експлуатації восени 2024 року, а ETIAS – навесні 2025 року", – йдеться у висновках.

Євросоюз ще у 2016 році ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS.

Терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі – через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову, знову і знову доводилось перенести.

Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі.

Детальніше про те, як працюватиме система ETIAS, дивіться у відео на каналі ЄвроПравди або читайте у статті, яку ми публікували раніше, після ухвалення остаточних законодавчих рішень ЄС: "Нові правила безвізу: як українців пускатимуть до ЄС з 2022 року"