ЕС снова отложил запуск системы оплаты безвизовых въездов ETIAS, которая должна была заработать еще с 2020 года

Совет Европейского Союза официально подтвердил очередную отсрочку запуска системы ETIAS, согласно которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заключениях двухдневного заседания Совета ЕС по внутренним делам и юстиции, которое проходило 19-20 октября.

По итогам заседания министры стран ЕС одобрили новый график вступления в силу ряда информационных систем ЕС, которые используются "для борьбы с преступностью, контроля границ и управления миграционными потоками".

"Новая дорожная карта внедрения новой ИТ-архитектуры предусматривает, что система Entry/Exit (электронная база, которая должна заменить ручное проставление штампов в загранпаспортах. – Ред.) будет готова к эксплуатации осенью 2024 года, а ETIAS – весной 2025 года", – говорится в заключениях.

Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS.

Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе – из-за необходимости в дополнительном финансировании и в техническом законодательстве, которое в конце концов приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но даты снова, снова и снова приходилось переносить.

Новая схема предусматривает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен в случае предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.

Более подробно о том, как будет работать система ETIAS, смотрите в видео на канале "ЕвроПравды" или читайте в статье, которую мы публиковали ранее, после принятия окончательных законодательных решений ЕС: "Новые правила безвиза: как украинцев будут пускать в ЕС с 2022 года".