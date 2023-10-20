У Шотландії вирує потужний шторм: є жертви

У Шотландії внаслідок потужного шторму Бабет, який вирує на території країни, загинуло двоє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За даними поліції Шотландії, 56-річний водій загинув після того, як дерево впало на фургон.

Перед цим з річки в районі Ангус витягли тіло 57-річної жінки.

Поліція також продовжує пошуки чоловіка, якого віднесло у своєму автомобілі в селі Мерікірк.

Sky News

Sky News

На суботу, 21 жовтня, метеорологічна служба оголосила нове червоне погодне попередження про "надзвичайно сильний і тривалий дощ" у східній Шотландії.

Суботнє попередження поширюється на райони Ангус та Абердиншир, які вже сильно постраждали від негоди.

Людям слід очікувати пошкодження будівель, перекриття доріг і порушення руху громадського транспорту.

Нагадаємо, країни Північної Європи у п'ятницю закликали до пильності напередодні сильних дощів та штормових вітрів, що насуваються зі сходу.

Очікують, що шторм Бабет найсильніше вдарить по східній частині Данії та її островах у Балтійському морі. Британські острови, південь Швеції, північ Німеччини та частини Норвегії також перебувають на його шляху.