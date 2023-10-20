В Шотландии бушует мощный шторм: есть жертвы

В Шотландии в результате мощного шторма "Бабет", который бушует на территории страны, погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По данным полиции Шотландии, 56-летний водитель погиб после того, как дерево упало на фургон.

Перед этим из реки в районе Ангус вытащили тело 57-летней женщины.

Sky News

Sky News

Полиция также продолжает поиски мужчины, которого унесло в его автомобиле в деревне Мерикирк.

На субботу, 21 октября, метеорологическая служба объявила новое "красное" погодное предупреждение о "чрезвычайно сильном и продолжительном дожде" в восточной Шотландии.

Субботнее предупреждение распространяется на районы Ангус и Абердиншир, которые уже сильно пострадали от непогоды.

Людям следует ожидать повреждения зданий, перекрытия дорог и нарушения движения общественного транспорта.

Напомним, страны Северной Европы в пятницу призвали к бдительности накануне сильных дождей и штормовых ветров, надвигающихся с востока.

Ожидается, что шторм "Бабет" сильнее всего ударит по восточной части Дании и ее островам в Балтийском море. Британские острова, юг Швеции, север Германии и части Норвегии также находятся на его пути.