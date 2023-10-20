Північна Європа готується до штормових вітрів і повеней

Країни Північної Європи у п'ятницю закликали до пильності напередодні сильних дощів та штормових вітрів, що насуваються зі сходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Очікують, що шторм "Бабет" найсильніше вдарить по східній частині Данії та її островах у Балтійському морі. Британські острови, південь Швеції, північ Німеччини та частини Норвегії також перебувають на його шляху.

У четвер британські урядовці оголосили рідкісний "червоний" рівень небезпеки – найвищий рівень попередження щодо погоди – для частини Шотландії, прогнозуючи "виняткові опади" протягом наступних двох днів.

Останні, як очікують, спричинять масштабні повені та небезпеку для життя. Востаннє "червоний" рівень небезпеки у Великій Британії оголошували у 2020 році.

AP

Ймовірно, шторм може принести більше місячної норми опадів у найбільш постраждалих регіонах Шотландії, де в четвер сотні людей евакуювали з їхніх домівок, а школи закрили.

Поліція південної Данії – регіону, який, як очікують, найбільше постраждає від стихії – повідомила, що кілька ділянок доріг у низинних районах вже затоплені, є дані про повалені дерева.

Посилаючись на Данський метеорологічний інститут, який оголосив попередження про "дуже небезпечну погоду" (найвищий рівень), поліція південної Данії повідомила, що рівень води продовжуватиме зростати. Очікують, що рівень моря у внутрішніх водах Данії підніметься на 2,4 метра вище від норми.

У сусідній Швеції метеорологи попередили про ризик масштабних повеней, які можуть спричинити обмежений доступ до автомобільних доріг та залізниць уздовж південного узбережжя країни. Шведські метеорологи очікують, що рівень води знову почне падати в суботу вранці.

Водночас біля другого за величиною міста Норвегії Берген закрили міст. В регіоні скасували поромне сполучення, а повітряний рух ускладнився, адже доводиться затримувати та скасовувати рейси.

Раніше центральну частину Греції накрив сильний шторм "Еліас", внаслідок якого виявилися затопленими вулиці, будинки і підприємства в портовому місті Волос і на острові Евбея.

Шторм "Еліас" – це другий великий шторм, що вирував у центральній Греції після шторму "Даніель", який накрив країну у вересні.

Внаслідок шторму "Даніель" загинули щонайменше 15 осіб. Прокурор головного кримінального суду Греції наказав провести розслідування причин повеней.