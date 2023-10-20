У Швеції арештували ексвійськового з дружиною за неналежне поводження з секретними даними

Суд Стокгольма в п’ятницю схвалив клопотання про арешт колишнього топ-військового країни та його дружини, яка працює у військовій структурі, що займається сигнальною розвідкою – обох затримали раніше цього тижня за підозрою в несанкціонованому використанні секретних відомостей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Прокурори у справі Пер Ліндквіст і Матс Люнгквіст заявили в суді, що злочин несанкціоноваого розголошення секретних даних тривав із червня у столиці Швеції. Публічно іншої інформації обвинувачення не надало.

Згідно зі звітом Поліції безпеки Швеції, з яким ознайомився мовник SVT, розслідування розпочалося на початку року.

Затриманий чоловік є колишнім офіцером, який працював у військовій розвідці та мав доступ до розвідувальних даних. Його дружина працює у структурі при Міністерстві оборони, що займається сигнальною розвідкою (тобто перехопленням сигналів – наприклад радіохвиль).

Обоє з’явились у суді з покритою головою, аби не розкривати їхні особи. Захист арештованих зазначив, що й чоловік, і жінка заперечують свою провину.

Поліція безпеки Швеції повідомила про арешт двох людей, підозрюваних у грубому несанкціонованому заволодінні секретною інформацією, у вівторок, 17 жовтня.

Згідно з кримінальним кодексом Швеції, злочин грубого несанкціонованого володіння секретною інформацією є злочином проти національної безпеки. Різниця між ним і більш тяжким злочином шпигунства полягає в тому, що останній відбувається з наміром передати інформацію іноземній державі.