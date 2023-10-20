В Швеции арестовали экс-военного с женой за ненадлежащее обращение с секретными данными

Суд Стокгольма в пятницу одобрил ходатайство об аресте бывшего топ-военного страны и его жены, которая работает в военной структуре, занимающейся сигнальной разведкой – обоих задержали ранее на этой неделе по подозрению в несанкционированном использовании секретных сведений.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Прокуроры по делу Пер Линдквист и Матс Люнгквист заявили в суде, что преступление несанкционированного разглашения секретных данных продолжалось с июня в столице Швеции. Публично другой информации обвинение не предоставило.

Согласно отчету Полиции безопасности Швеции, с которым ознакомился вещатель SVT, расследование началось в начале года.

Задержанный мужчина является бывшим офицером, который работал в военной разведке и имел доступ к разведывательным данным. Его жена работает в структуре при Министерстве обороны, занимающейся сигнальной разведкой (то есть перехватом сигналов – например радиоволн).

Оба появились в суде с покрытой головой, чтобы не раскрывать их личности. Защита арестованных отметила, что и мужчина, и женщина отрицают свою вину.

Полиция безопасности Швеции сообщила об аресте двух человек, подозреваемых в грубом несанкционированном завладении секретной информацией, во вторник, 17 октября.

Согласно уголовному кодексу Швеции, преступление грубого несанкционированного владения секретной информацией является преступлением против национальной безопасности. Разница между ним и более тяжким преступлением шпионажа заключается в том, что последний совершается с намерением передать информацию иностранному государству.