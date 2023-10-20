Байден проведе окремі зустрічі з президенткою Єврокомісії і головою Євроради

Лідери ЄС, які у п'ятницю перебувають у Вашингтоні з нагоди саміту з США, матимуть окремі зустрічі президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, що підкреслює розбіжності між керівниками Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який вперше відвідує Білий дім, проведе двосторонню зустріч з Байденом в Овальному кабінеті перед самітом ЄС-США. Натомість голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до американського лідера на запланованій прогулянці Рожевим садом після зустрічі.

Ця домовленість свідчить про все більш проблематичне питання, з яким стикається ЄС на міжнародній арені – визначення того, хто говорить від імені Європи в питаннях зовнішньої політики.

Фон дер Ляєн, яка очолює виконавчу владу ЄС, і Мішель, колишній прем'єр-міністр Бельгії, який очолює Європейську раду, що представляє 27 національних урядів блоку, мають досить складні стосунки.

Останній момент напруженості стався минулого тижня, коли фон дер Ляєн не проконсультувалася з Мішелем або главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем перед поїздкою до Ізраїлю – візитом, який викликав критику з боку деяких країн ЄС, стурбованих тим, що президентка Єврокомісії публічно не закликала Ізраїль поважати міжнародне право у відповідь на атаку ХАМАСу.

Мішель і Боррель, які мають тісні робочі стосунки, мають поїхати до Єгипту на мирний саміт у Каїрі цими вихідними, щоб представляти ЄС, оскільки союз намагається посилити свою роботу з арабськими країнами. Очікується, що Боррель приєднається до Мішеля в Овальному кабінеті, як і Державний секретар США Ентоні Блінкен.

На початку тижня Мішель скликав зустріч 27 лідерів ЄС, намагаючись виробити узгоджену політику щодо Ізраїлю, незважаючи на глибокі розбіжності всередині союзу.

Хоча Мішель формально відповідає за представлення ЄС на світовій арені, саме фон дер Ляєн має більш тісні стосунки з адміністрацією Байдена, і цей зв'язок зміцнився напередодні російського вторгнення в Україну у 2022 році, коли голова Єврокомісії та її команда тісно співпрацювали з Білим домом над координацією санкцій. Вона кілька разів зустрічалася з Байденом.

На відміну від цього, п'ятнична зустріч стане першою двосторонньою зустріччю Мішеля з президентом США в Білому домі відтоді, як він очолив Європейську раду понад чотири роки тому.

П'ятничний саміт буде зосереджений на зовнішній політиці після того, як учасники переговорів не змогли укласти угоду про тарифи на сталь і алюміній, а також угоду щодо критично важливих матеріалів напередодні саміту.

Розбіжності між фон дер Ляєн і Мішелем не обмежуються поточною кризою на Близькому Сході. Раніше Мішель висловлював невдоволення позицією фон дер Ляєн щодо Китаю на тлі підозр у тому, що виконавча влада ЄС надмірно схильна до позиції адміністрації Байдена.

Нагадаємо, Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже 105 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США.