Байден проведет отдельные встречи с президентом Еврокомиссии и главой Евросовета

Лидеры ЕС, которые в пятницу находятся в Вашингтоне по случаю саммита с США, будут иметь отдельные встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, что подчеркивает разногласия между руководителями Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который впервые посещает Белый дом, проведет двустороннюю встречу с Байденом в Овальном кабинете перед саммитом ЕС-США. Зато председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к американскому лидеру на запланированной прогулке по Розовому саду после встречи.

Эта договоренность свидетельствует о все более проблематичном вопросе, с которым сталкивается ЕС на международной арене – определение того, кто говорит от имени Европы в вопросах внешней политики.

Фон дер Ляйен, возглавляющая исполнительную власть ЕС, и Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, возглавляющий Европейский совет, представляющий 27 национальных правительств блока, имеют довольно сложные отношения.

Последний момент напряженности произошел на прошлой неделе, когда фон дер Ляйен не проконсультировалась с Мишелем или главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем перед поездкой в Израиль – визитом, который вызвал критику со стороны некоторых стран ЕС, обеспокоенных тем, что президент Еврокомиссии публично не призвала Израиль уважать международное право в ответ на атаку ХАМАСа.

Мишель и Боррель, которые имеют тесные рабочие отношения, должны поехать в Египет на мирный саммит в Каире в эти выходные, чтобы представлять ЕС, поскольку союз пытается усилить свою работу с арабскими странами. Ожидается, что Боррель присоединится к Мишелю в Овальном кабинете, как и Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В начале недели Мишель созвал встречу 27 лидеров ЕС, пытаясь выработать согласованную политику в отношении Израиля, несмотря на глубокие разногласия внутри союза.

Хотя Мишель формально отвечает за представление ЕС на мировой арене, именно фон дер Ляйен имеет более тесные отношения с администрацией Байдена, и эта связь укрепилась накануне российского вторжения в Украину в 2022 году, когда председатель Еврокомиссии и ее команда тесно сотрудничали с Белым домом над координацией санкций. Она несколько раз встречалась с Байденом.

В отличие от этого, пятничная встреча станет первой двусторонней встречей Мишеля с президентом США в Белом доме с тех пор, как он возглавил Европейский совет более четырех лет назад.

Пятничный саммит будет сосредоточен на внешней политике после того, как участники переговоров не смогли заключить соглашение о тарифах на сталь и алюминий, а также соглашение по критически важным материалам накануне саммита.

Разногласия между фон дер Ляйен и Мишелем не ограничиваются текущим кризисом на Ближнем Востоке. Ранее Мишель выражал недовольство позицией фон дер Ляйен по Китаю на фоне подозрений в том, что исполнительная власть ЕС чрезмерно склонна к позиции администрации Байдена.

Напомним, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился к Конгрессу США с запросом на почти 105 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США.