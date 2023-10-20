В Чехии священник извинился перед детьми за разрушение хэллоуинских тыкв

В поселке Курдейов на юге Чехии священник растоптал тыквы, украшенные местными детьми к Хэллоуину, назвав их "символами зла", а потом извинился за свой поступок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации чешского портала iDNES.

Дети вместе с родителями в Курдееве готовились к хэллоуинскому фестивалю, организованному в селе, и в течение последних выходных делали из тыкв традиционные для этого праздника украшения, после чего расположили в местном парке.

Но два дня подряд тыквы разрушал кто-то неизвестный. Местное издание Breclavski Denik писало, что некоторые дети расплакались, когда узнали, что произошло с их творениями.

ФОТО: КОЛАЖ BBC

Родители детей решили выяснить, кто может быть злоумышленником, и из-за того, что парк расположен возле костела, подозрение пало на приходского священника Яромира Шмейкала. Тот в разговоре с одним из родителей признался, что причастен к разрушению тыкв.

Через несколько дней Шмейкал направил письмо мэру Курдейова Ярославу Матышеку, в котором пытался объяснить свои действия и публично извинился за них.

Он описал тыквы со свечами внутри как "символы зла и сатанинского праздника" Хэллоуина, который, по его словам, родился в языческом современном мире в противовес грядущему Дню всех святых и Дню всех душ (отмечается 1 ноября).

"Я поступил согласно своим убеждениям и долгу отца и защитника вверенных мне детей и душ и убрал символы (так он назвал тыквы. – Ред.). Только на следующий день я узнал, что это была общественная акция и что это были детские работы", – заявил священник.

По словам Шмейкала, если бы он знал, что тыквы делали дети, то "учел бы" это и "приспособил бы к этому внешнее проявление моего действия".

Напомним, несколько лет назад посольство США в Украине поделилось комическим роликом к Хэллоуину, в котором пугает российской дезинформацией.