Север Европы продолжает страдать от непогоды, в Британии трое погибших

Государства на севере Европы в течение пятницы продолжали справляться со штормовым ветром и подтоплением, которые наступили вслед за ливнями, непогода, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться и на выходных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства АР.

Штормовые ветры, как ожидается, будут самыми сильными в восточной части датского полуострова Ютландия и на датских островах в Балтийском море. Но непогода затронет северную часть Британских островов, юг Швеции и Норвегии, а также север Германии.

Больше всего ущерба шторм нанес на востоке Шотландии, где в течение последних нескольких дней подтвердили гибель трех человек – двух унесло течением, еще один врезался в дерево, управляя фургоном.

ФОТО: АР

Шторм "Бабет", как его окрестили шотландские метеорологи, уже принес более месячной нормы осадков в наиболее пострадавших регионах страны. В пятницу порывы ветра превышали 100 км/ч, из-за чего были закрыты несколько основных участков дорог и железнодорожных маршрутов, а также отменили ряд авиарейсов.

На юге Дании, по прогнозам синоптиков, уровень воды в нескольких местах превысит 100-летнюю норму. Непогода подтопила участки дорог в низменных районах и повалила деревья. Жителей одного из населенных пунктов Ютландии призвали немедленно эвакуироваться.

ФОТО: АР

В Германии в городах Фленсбург, Киль и Висмар на побережье Балтийского моря подтопило некоторые улицы и площади, поваленные деревья вызвали перебои в работе железной дороги. На немецком побережье Северного моря сильный ветер привел к очень низкому уровню воды, из-за чего отменили некоторые паромные рейсы.

ФОТО: АР

В соседней Швеции метеорологи предупредили о риске масштабных наводнений, которые могут привести к ограничению доступа к автомобильным и железным дорогам вдоль южного побережья.

В норвежском Бергене – втором по величине городе страны – закрыли мост, отменили паромные переправы и отложили или отменили ряд авиарейсов.

Накануне прогнозировалось, что шторм "Бабет" сильнее всего ударит по восточной части Дании и ее островам в Балтийском море. Британские острова, юг Швеции, север Германии и части Норвегии также находятся на его пути.