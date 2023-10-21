У Франції вшосте за тиждень евакуюють Версаль через загрозу вибуху

Версальський палац у суботу вдень оголосив про чергову евакуацію відвідувачів після повідомлення про ймовірне мінування – це вже шостий випадок за останній тиждень.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter (X) палацу, пише "Європейська правда".

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється, щойно будуть проведені перевірки. Дякуємо за розуміння", – йдеться в дописі.

🇫🇷 Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et procèdera à la réouverture dès que les vérifications auront été menées. Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/nxuNt0kil6 — Château de Versailles (@CVersailles) October 21, 2023

Джерело Le Figaro в поліції підтвердило, що причиною евакуації Версалю стала перевірка повідомлення про мінування – шостого за останні сім днів.

Після нападу ісламіста з ножем на вчительку в Аррасі минулої п'ятниці, 13 жовтня, Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози.

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті напередодні заявив, що за фактами неправдивих повідомлень про замінування ведуться 22 розслідування. А міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив про затримання 18 осіб в рамках розслідування фейкових погроз.