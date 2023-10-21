Во Франции в шестой раз за неделю эвакуируют Версаль из-за угрозы взрыва

Версальский дворец в субботу днем объявил об очередной эвакуации посетителей после сообщения о вероятном минировании – это уже шестой случай за последнюю неделю.

Об этом говорится в сообщении в Twitter (X) дворца, пишет "Европейская правда".

"Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется, как только будут проведены проверки. Спасибо за понимание", – говорится в заметке.

🇫🇷 Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et procèdera à la réouverture dès que les vérifications auront été menées. Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/nxuNt0kil6 — Château de Versailles (@CVersailles) October 21, 2023

Источник Le Figaro в полиции подтвердил, что причиной эвакуации Версаля стала проверка сообщения о минировании – шестого за последние семь дней.

После нападения исламиста с ножом на учительницу в Аррасе в прошлую пятницу, 13 октября, Франция объявила режим повышенной террористической угрозы.

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти накануне заявил, что по фактам ложных сообщений о минировании ведутся 22 расследования. А министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о задержании 18 человек в рамках расследования фейковых угроз.