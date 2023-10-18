Єврокомісія закликала розслідувати удар по лікарні в секторі Гази з сотнями жертв

У Єврокомісії закликали розслідувати ракетний обстріл лікарні в секторі Гази, внаслідок якого загинули сотні осіб.

Про це сказав речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер на брифінгу в Брюсселі в середу, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про реакцію Єврокомісії на удар по лікарні та його жертви, він навів слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що всі факти мають бути встановлені, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Немає жодного виправдання обстрілу лікарні, повної медичного персоналу та цивільних осіб", – процитував президентку Єврокомісії де Кеерсмакер.

Водночас речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що Євросоюз не бачить терористичне угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, майбутнім партнером у встановленні миру на Близькому Сході.

"ХАМАС – це терористична організація. Це не наш партнер і не партнер для встановлення миру", – наголосив він.

Нагадаємо, напередодні по лікарні в секторі Гази завдали ракетного удару, внаслідок якого, як стверджують у ХАМАС, загинули щонайменше 500 осіб.

Ізраїль заперечив свою причетність до вибуху, заявивши, що він був спричинений ракетою, випущеною палестинським терористичним угрупованням "Ісламський джихад".

Раніше фон дер Ляєн заявила, що ЄС не бачить суперечності в солідарності з Ізраїлем та допомозі палестинцям.

Перед цим у Єврокомісії заявили, що блокада і бомбардування сектора Гази – прямий наслідок дій ХАМАС.