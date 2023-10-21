Разведка Франции не считает Израиль причастным к удару по больнице Газы

Управление военной разведки Франции (DRM) в пятницу заявило, что взрыв в больнице в секторе Газа в начале недели, который унес жизни многих людей, не был результатом ракетного удара Израиля, а скорее всего был вызван падением палестинской ракеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во вторник в больнице Аль-Ахли, что в секторе Газа, произошел взрыв. Палестинские власти заявили, что в результате погиб 471 человек, но западные спецслужбы считают, что речь идет о меньшем количестве жертв – до 100-300.

"Ничто не позволяет нам утверждать, что это израильский удар, но наиболее вероятным (сценарием. – Ред.) является палестинская ракета, у которой возникли проблемы с запуском", – заявили в DRM журналистам.

Французская разведка на основе визуальных данных с места происшествия заключила, что воронка от взрыва была слишком мала для ракет, которые использует Израиль.

"Наиболее вероятной гипотезой является палестинская ракета с зарядом около пяти килограммов, которая взорвалась", – добавили в DRM, указав, что палестинские группировки имеют ракеты малого калибра с таким зарядом.

Военная разведка Франции решила обнародовать свой анализ взрыва в Аль-Ахли по поручению президента Эмманюэля Макрона, учитывая резонанс, который он вызвал в арабском мире, где вину возложили на Израиль.

Гибель гражданских вызвала волну антиизраильских протестов в арабских странах. Западные лидеры осудили удар по больнице, а в Еврокомиссии призвали его расследовать.