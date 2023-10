Умєров і Остін поговорили про ситуацію на фронті й ATACMS

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін у суботу провели телефонну розмову, присвячену подіям на фронті та підсумкам останнього засідання формату "Рамштайн" у Брюсселі.

Про це повідомили Умєров у Twitter (X) і пресслужба Пентагону, пише "Європейська правда".

Український міністр зазначив, що під час "предметної розмови" поінформував американського колегу про ситуацію на полі бою.

"Подякував керівництву США та особисто міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Це має великий вплив на полі бою", – додав він.

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.



Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx