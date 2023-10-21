Умєров і Остін поговорили про ситуацію на фронті й ATACMS

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін у суботу провели телефонну розмову, присвячену подіям на фронті та підсумкам останнього засідання формату "Рамштайн" у Брюсселі.

Про це повідомили Умєров у Twitter (X) і пресслужба Пентагону, пише "Європейська правда".

Український міністр зазначив, що під час "предметної розмови" поінформував американського колегу про ситуацію на полі бою.

"Подякував керівництву США та особисто міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Це має великий вплив на полі бою", – додав він.

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.



Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx — Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 21, 2023

У Пентагоні зазначили, що Остін під час розмови підкреслив незмінну підтримку України з боку США на тлі російської агресії й підтвердив запит Білого дому про подальше фінансування військової допомоги Києву.

"Остін та Умєров також обговорили успішні результати засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося минулого тижня в Брюсселі, та останні події на місцях в Україні. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", – додали там.

У вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.