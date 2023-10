Умеров и Остин поговорили о ситуации на фронте и ATACMS

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин в субботу провели телефонный разговор, посвященный событиям на фронте и итогам последнего заседания формата "Рамштайн" в Брюсселе.

Об этом сообщили Умеров в Twitter (X) и пресс-служба Пентагона, пишет "Европейская правда".

Украинский министр отметил, что во время "предметного разговора" проинформировал американского коллегу о ситуации на поле боя.

"Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине ATACMS. Это имеет большое влияние на поле боя", – добавил он.

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.



Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx