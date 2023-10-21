Умеров и Остин поговорили о ситуации на фронте и ATACMS

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин в субботу провели телефонный разговор, посвященный событиям на фронте и итогам последнего заседания формата "Рамштайн" в Брюсселе.

Об этом сообщили Умеров в Twitter (X) и пресс-служба Пентагона, пишет "Европейская правда".

Украинский министр отметил, что во время "предметного разговора" проинформировал американского коллегу о ситуации на поле боя.

"Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине ATACMS. Это имеет большое влияние на поле боя", – добавил он.

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.



Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx — Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 21, 2023

В Пентагоне отметили, что Остин во время разговора подчеркнул неизменную поддержку Украины со стороны США на фоне российской агрессии и подтвердил запрос Белого дома о дальнейшем финансировании военной помощи Киеву.

"Остин и Умеров также обсудили успешные результаты заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось на прошлой неделе в Брюсселе, и последние события на местах в Украине. Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – добавили там.

Во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.