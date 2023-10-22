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Посол США після удару РФ по терміналу "Нової пошти": Кремль зневажає життя

Неділя, 22 жовтня 2023, 09:44

Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності, заявила посол США Бріджит Брінк після удару РФ по харківському терміналу "Нової пошти".

Свою заяву Бріджит Брінк опублікувала у Twitter (Х) в неділю вранці, повідомляє "Європейська правда".

"Знову жахливі кадри російського насильства проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення", – написала глава посольства США.

Вона заявила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".

"Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності", – запевнила Брінк.

21 жовтня ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти". У працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху. 

У суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетні удари по обласному центру.

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