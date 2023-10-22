Посол США після удару РФ по терміналу "Нової пошти": Кремль зневажає життя
Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності, заявила посол США Бріджит Брінк після удару РФ по харківському терміналу "Нової пошти".
Свою заяву Бріджит Брінк опублікувала у Twitter (Х) в неділю вранці, повідомляє "Європейська правда".
"Знову жахливі кадри російського насильства проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення", – написала глава посольства США.
Вона заявила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".
"Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності", – запевнила Брінк.
Again overnight horrific images of Russian violence against civilians in Ukraine – a missile attack on a postal office in Kharkiv killed 6 people and seriously injured more. The Kremlin’s disregard for life is for all the world to see. The United States stands with Ukraine to…— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023
21 жовтня ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти". У працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.
У суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетні удари по обласному центру.