Посол США після удару РФ по терміналу "Нової пошти": Кремль зневажає життя

Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності, заявила посол США Бріджит Брінк після удару РФ по харківському терміналу "Нової пошти".

Свою заяву Бріджит Брінк опублікувала у Twitter (Х) в неділю вранці, повідомляє "Європейська правда".

"Знову жахливі кадри російського насильства проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення", – написала глава посольства США.

Вона заявила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".

"Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності", – запевнила Брінк.

Again overnight horrific images of Russian violence against civilians in Ukraine – a missile attack on a postal office in Kharkiv killed 6 people and seriously injured more. The Kremlin’s disregard for life is for all the world to see. The United States stands with Ukraine to…