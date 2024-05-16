Чому візит Блінкена до України видався “революційним”, але не до кінця успішним

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України 14-15 травня був складений так, що цілком міг би стати історичним та знаковим. Таким, який викликав би лише позитивні враження.

Сигнал віри в Україну, який мав би надіслати його візит, був суперпотужним.

Та вийшло не зовсім успішно.

Дуже докладно про результати візиту Блінкена – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Від гітари до перемоги: деталі візиту Блінкена до України, що приніс чимало несподіванок. Далі – стислий її виклад.

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Візит Ентоні Блінкена до України відрізнявся безпрецедентною відкритістю, аж до поширення Держдепом інформації з безпековими деталями.

Дводенний візит дозволив побудувати дійсно наповнену програму.

Блінкен став першим західним високопосадовцем, хто виступав у Києві прямому ефірі не з бомбосховища, а зі звичайної зали, та ще й перед численною аудиторією Київського політехнічного інституту. А зрештою – ще й показав, що західним політикам в Україні можна навіть відпочивати, та відвідав столичний паб Barmen Dictat.

До того ж візит мав надіслати Києву сигнали про те, що для Вашингтона є справді важливим.

Для цього Блінкен провів зустріч з активістами, що опікуються антикорупцією, судовою реформою та конфіскацією російських активів.

Також керівник американської дипломатії відвідав потужності з виробництва безпілотників для ЗСУ, і цей сигнал мав особливе значення: річ у тім, що США вирішили надати додаткову фінансову допомогу для виробництва озброєння в Україні, і оголосив про це саме Блінкен під час візиту.

А ще – заїхав на виробництво протезів для військових з ампутованими кінцівками, відвідав піцерію Veterano, Майдан, меморіал загиблим воїнам та інші місця...

Хоча у США справді планували надіслати до України низку публічних сигналів за допомогою цього візиту, та команда Ентоні Блінкена не виявилася у цьому аж надто успішною.

Найбільш проблемним виявився гітарний виступ Блінкена у київському пабі, який в українських соцмережах (та й до американських медіа ця історія також докотилася) спричинили справжній вибух обурення через недоречність вибору часу і місця для "розважальної програми".

Сигнал про те, що Україна стала безпечнішою, які мав би надіслати похід Блінкена до пабу, лишився непомічений абсолютною більшістю українських спостерігачів, так само, як і символічність вибору ним пісні за назвою Rockin' in the Free World з альбому Freedom. А крім того, поза увагою лишилося вступне слово держсекретаря, де він казав і про Харків, і про важкий період для України. А Держдеп не зробив геть нічого, щоби пояснити, що він вкладав зовсім інше наповнення у цей перфоманс…

Словом, добрі наміри держсекретаря провалилися і викликали в української аудиторії радше обурення.

Ентоні Блінкен приїздив до Києва, звісно ж, не для того, щоб виступити у пабі або перед студентами. Він відповідає передусім за політичний діалог, включно з реформами. І саме у цій сфері Вашингтон зараз має сигнали, які для Києва є неприємними і навіть болючими.

Річ у тім, що після нещодавнього схвалення бюджету допомоги Україні в американського уряду з’явився новий та ефективний інструмент: Білий дім має давати гроші лише в обмін на реформи.

Але публічних сигналів ані щодо реформ, ані щодо перестановок в українському урядів держсекретар не надіслав.

А от у питанні війни прозвучали заяви, яких мало хто чекав.

Чи не найбільш резонансною стала його заява про те, що Україна має перемогти у війні. І це не повторення ритуальних фраз. Навпаки, для представника адміністрації Байдена це – доволі революційно.

Більш докладно – в матеріалі Сергія Сидоренка Від гітари до перемоги: деталі візиту Блінкена до України, що приніс чимало несподіванок.