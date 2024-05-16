Суд ООН почав слухання стосовно операції Ізраїлю в Рафаху на півдні Гази

Міжнародний суд ООН 16 травня розпочав слухання за позовом Південно-Африканської Республіки, яка звинувачує Ізраїль у геноциді палестинського населення, стосовно операції в місті Рафах на півдні сектору Гази.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Представники Південної Африки заявили суддям ООН, що ситуація в Газі досягла "нового і жахливого етапу", а військова операції Ізраїлю вийшла далеко за межі виправданої самооборони.

"Дії Ізраїлю в Рафаху є частиною фінального етапу. Це останній крок у знищенні Гази", – заявив адвокат Вон Лоу, який представляє інтереси ПАР.

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Південна Африка також стверджує, що попередні приписи Міжнародного суду ООН були недостатніми для розгляду "жорстокого військового нападу на єдиний притулок, що залишився для населення Гази".

Ізраїлю нададуть можливість відповісти на звинувачення в п'ятницю, 17 травня.

Нагадаємо, в у грудні 2023 року Південна Африка подала позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді палестинського населення в секторі Гази. До скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія.

У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.

Водночас в іншому позові в Суді ООН судді відмовили Нікарагуа в задоволенні тимчасових заходів щодо Німеччини та заборонити їй надавати військову та іншу підтримку Ізраїлю.