Кулеба: Мир у Європі пов'язаний з рішучістю союзників постачати Україні зброю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що саме від постачання Україні достатньої зброї з боку союзників залежить, чи пануватиме на Європейському континенті мир.

Про це він сказав 16 травня під час онлайн-виступу на конференції Impact'24 в польській Познані, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба зауважив, що за останні роки Україна здобувала успіхи на полі бою, коли мала достатньо ресурсів, натомість під час дефіциту ресурсів ситуація погіршується: "Наші перемоги – це ваші перемоги. Наші невдачі – це ваші невдачі".

На думку голови МЗС, підтримка України – у власних інтересах партнерів, оскільки за належної військової допомоги в політичних опонентів чинних урядів менше аргументів для критики.

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"Чи буде в Європі мир, а чи велика війна – зараз залежить від рішучості Європи та союзників реально допомогти Україні здолати російську агресію. Єдина умова для того, щоб це стало реальністю – надати нам усю необхідну зброю і зробити це без зволікань", – наголосив він.

Кулеба знову наголосив, що Україні та союзникам важливо вже зараз зірвати агресивні плани Росії щодо загарбання Європи, тому що вона не зупиниться, якщо її не зупинять.

"Історія доводить, що ті, хто не здаються, рано чи пізно повертають те, що їм належить. Путінський режим рано чи пізно впаде. Ключове завдання євроатлантичної спільноти – мати стратегічну витримку та разом працювати над зміцненням спільної стійкості та безпеки", – вважає міністр.

Раніше Кулеба вже закликав західних союзників активізувати виробництво зброї для посилення допомоги Україні, наголосивши, що лише відновлення військової підтримки США недостатньо для перемоги над Росією.

Нещодавно голова МЗС обговорив із литовським колегою, як прискорити постачання зброї Україні.